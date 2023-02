Per le tue grigliate estive servi un vino rosato della Provenza

Grigliate, barbecue e insalate fanno rima con estate, ma anche i vini occupano un posto speciale in tavola quando torna il sole estivo. Quest'estate, semplifica la tua vita, nel menu, barbecue per tutti, in famiglia o con gli amici! L'unica domanda da fare è quale vino trovare che si abbini meglio alle tue carni alla griglia. Noi ti consigliamo i rosati della Provenza. Si tratta di una serie di vini da degustare freddi che si abbinano perfettamente al Barbecue. Cosa c'è di meglio di un buon vino rosato della Provenza per accompagnarlo. È il vino dissetante per eccellenza!

Il rosato di Provenza, un po' di storia

Per le sue qualità, questo vino può accompagnare tutti i tipi di barbecue, ma occorre fare attenzione alla sicurezza. Piatti speziati, pesce, carne e così via. Sta poi a te decidere se preferisci vini più secchi o più dolci. La Provenza è conosciuta per le sue montagne rocciose, i suoi campi profumati di lavanda, ma soprattutto per il suo vino! Tutto ebbe inizio 2600 anni fa, quando i Focesi fondarono Marsiglia e introdussero la vite. Quattro secoli dopo i Focesi, con l'insediamento dei Romani in terra di Provenza, la coltivazione della vite divenne prolifica e si diffuse rapidamente in tutto il paese, facendo della Provenza la prima regione vinicola della Francia. La sua regione vinicola si estende per quasi 200 km tra il Mediterraneo e le Alpi, nel Var e nelle Bouches-du-Rhône. Contrassegnato da una variegata topografia di siti naturali, il rosato di Provenza trova il suo habitat perfetto tra catene montuose rocciose e vulcaniche e una costa che alterna spiagge di sabbia fine e ripidi sentieri lungo l'azzurro del Mediterraneo. Questo paesaggio comprende ripide terrazze su cui sono piantati i vigneti, così come i muri e i boschetti di alberi tipici della regione. Questi elementi strutturano il paesaggio e ne proteggono la biodiversità ospitando ogni tipo di specie selvatica. In Provenza il vino non è solo un prodotto; scoprire un vino provenzale significa capire da dove viene, immergersi nel terroir e nell'ambiente, immergersi nella terra che gli ha dato il carattere, così come incontrare le persone che lo hanno prodotto.

I vini rosati della Provenza

I rosati della Côtes de Provence hanno un colore rosa tenue. A seconda della loro origine, questi vini molto espressivi presentano una tavolozza di sapori fruttati (frutti bianchi, agrumi, frutti esotici, frutti di bosco) o floreali, uniti a note minerali o empireumatiche, supportati da una struttura equilibrata, tra rotondità e intensità. La Provenza è la prima regione francese per produzione di rosé e fornisce circa il 5% dei vini rosati del mondo. La regione ha anche un centro ricerche dedicato al vino rosato; l'obiettivo è quello di migliorarne la qualità attraverso la ricerca e la sperimentazione.