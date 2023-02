La Pizzeria Senese 'fa bis' e apre in via Roma dove una volta c'era Maggiorino

Ultimi ritocchi per il nuovo locale che porta a due le insegne Senese a Sanremo. Una nuova sfida in una città già ricca di una grande tradizione gastronomica, che accoglierà per la seconda volta il marchio della Pizzeria Senese in quello che fu agli albori, il tempio della focacceria al taglio sanremasca. In una delle zone più centrali di Sanremo, ai piedi del teatro Ariston e a due passi dal porto, Gianni Senese, pizzaiolo, lievitista esperto e ormai celebre fautore della pizza gourmet, a metà marzo inaugurerà la seconda sede sanremese del marchio Senese in via Roma 183.

Il nuovo locale, dal design ricercato e contemporaneo, diventerà un innovativo laboratorio del gusto, con nuove proposte e nuovi impasti rispetto a quelli della prima sede di via privata Scoglio, pur mantenendo sempre la stessa filosofia e la stessa mission: accogliere i clienti per accompagnarli in un viaggio di gusto che prometta grandi emozioni. Il luogo perfetto per raccontare la “filosofia Senese” con un omaggio all'ex focacceria Maggiorino.





“Prelevare questo locale – spiega Gianni Senese - non è stato un motivo di sfida ma di incentivo a fare di più. Ci sono voluti grande dedizione e grande impegno per giungere alla tanto attesa apertura, immaginata e progettata con la stessa precisione con cui propongo i miei impasti leggeri, equilibrati ed emozionanti, guarniti con abbinamenti attenti e ricercati. Nel nuovo locale, che ospiterà circa 30 posti a sedere, una postazione dedicata all'asporto ed una alla creazione di nuove pizze gourmet, cercherò di dare rilievo alla tradizione e richiamare in parte lo stile antico degli ambienti dove la pietra a vista, all'interno del locale, verrà esaltata per evocare la prima sede storica di Maggiorino, unendo elementi caratterizzanti e innovativi e dando vita ad una esperienza immersiva nei prodotti tipici della Pizzeria Senese. Qui ci sarà sempre la mia identità e non mi dimenticherò della prima gestione, infatti, proporrò alcuni piatti con la mia rivisitazione e innovazione, secondo il mio concetto di pizza, per ricordare le specialità gastronomiche di Maggiorino.

La proposta culinaria e gli impasti saranno uniti alla selezione attenta delle materie prime del territorio per le farciture e alle continue sperimentazioni per creare abbinamenti sempre originali per le mie Pizze Gastronomiche. Il menù sarà in continuo aggiornamento, dove libertà di scelta e qualità, si eleveranno a sinonimo di bontà e piacere accessibili per ogni palato. Inoltre, ci sarà una mise en place dallo stile ricercato per coniugare l’esigenza della forma e dell’estetica con quella della sostenibilità ambientale. Infine, il mio obiettivo è quello di ringraziare la città di Sanremo ed i suoi abitanti per la fiducia riposta nel mio lavoro cercando di non deludere le aspettative”.