Ventimiglia: tutto pronto per il via alla differenziata, Teknoservice in 'lotta' con i vandali delle isole informatizzate (Foto)

Tutto pronto a Ventimiglia per far partire il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, nella parte bassa della città. Anche se la Teknoservice è alle prese con i vergognosi atti vandalici che hanno visto coprire (con silicone e profilattici) le telecamere da utilizzare per i Qr-Code (in piazza Costituente, via al Capo e due alla Marina di San Giuseppe), si sta lavorando alacremente per fare in modo che lunedì si possa partire con il nuovo sistema delle isole informatizzate.

Ma non è l’unico problema, visto che si sta mettendo mando anche alle rimodulazioni del sistema di raccolta. Tra queste anche il numero delle isole informatizzate, che erano state inserite nel progetto. Un esempio arriva da Apricale, dove ne erano state previste 5 e, dopo una serie di controlli e viste le esigenze, ne saranno installate 2. Una serie di problemi, sui quali l’azienda Dec (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) sta lavorando insieme al Rup (Responsabile Unico del Procedimento), in modo da poter essere pronti, anche negli altri 17 comuni, entro il 31 marzo data ultima di partenza.

Nella parte di bassa di Ventimiglia sono state installate 11 isole informatizzate che, invece, saranno 76 tra i 18 comuni del comprensorio intemelio, che fanno parte del progetto. Grande attenzione viene data anche ai finanziamenti dei progetti legati al Pnrr, che garantiranno nuovi ed importanti investimenti per il progetto stesso (con l’acquisto di nuove attrezzature) del quale si occuperà l’azienda Piemef, attuale Dec del comprensorio. Tra questi, ad esempio, la ‘raccolta di prossimità’ (in luogo del poco funzionale ‘porta a porta’) nella zona del centro storico di Ventimiglia alta.

Nella città di confine scatta anche la raccolta delle utenze non domestiche di organico, vetro e degli oli esausti con la fornitura del materiale necessario per portarla a termine. Negli ultimi giorni sono state fatte diverse riunioni con le associazioni di categoria e, purtroppo, sono emerse nuove problematiche, questa volta collegate all’assenza di spazi in molti esercizi, dei luoghi preposti alla sistemazione dei raccoglitori.

Per le altre zone della città di confine il servizio di raccolta differenziata entrerà a regime nei prossimi mesi, in funzione della causa intentata dalla Docks Lanterna e che ha fatto scattare i lavori da dicembre scorso. Ora bisognerà capire, al netto degli atti vandalici, come recepiranno i residenti di Ventimiglia il nuovo sistema già a partire da lunedì prossimo mentre, in altri comuni è partita la comunicazione all’utenza grazie alla quale, come già accaduto per Rocchetta Nervina, ci si augura che possa crescere la raccolta differenziata.