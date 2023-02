Si svolge sabato 4 marzo prossimo, all’oratorio Don Bosco di Vallecrosia, una cena organizzata dalla comunità ‘Vento Stellare – Intemelia 1’ di Ventimiglia, con l’associazione ‘Progetto Missioni Odv’.

L’appuntamento, denominato ‘Ciao Darwin, uomini contro donne’, è organizzato per auto finanziare la comunità ed è previsto per le ore 19. Il costo della cena è di 20 euro (10 per i bambini). Per prenotare si può inviare un whatsapp al numero 3338207887.