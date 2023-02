Vallecrosia: i Lions Capo Nero Host hanno consegnato 500 euro in buoni spesa per le famiglie bisognose

Un aiuto da parte del Lions Club Bordighera Capo Nero Host per chi si trova in stato di bisogno economico. Ieri mattina il Presidente Augusto Berro, il Vice Presidente Giovanni Amalberti e il Cerimoniere Rino Aliquò, hanno consegnato al Comune di Vallecrosia, buoni spesa del valore complessivo di 500 euro.

La consegna è avvenuta nelle mani della Dott.ssa Giuliana Boido dei Sevizi Sociali, e i buoni sono destinati a famiglie o persone in difficoltà economica. La Dottoressa Boido ha ringraziato tutti i soci del Club per il loro operato e per la loro vicinanza alle persone in difficoltà.

Il Presidente Lions, Augusto Berro, ha spiegato che, come da tradizione, anche quest’anno verranno distribuiti buoni spesa per persone che versano in stato di difficoltà: “Il nostro Club destina sempre una parte dei fondi raccolti durante l'anno per aiutare in modo concreto la comunità e questo intervento si aggiunge ad una serie di progetti di beneficenza che tutti soci portano avanti da sempre”.