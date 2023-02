Ventimiglia: torneo di Burraco al Forte dell'Annunziata per acquistare un cane per non vedenti

Si è svolto il 5 febbraio scorso, al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia, un torneo di Burraco, che ha visto ben 80 giocatori.

Lo scopo del torneo, oltre a trascorrere una giornata in compagnia, è stato l'acquisto di un cane guida per non vedenti. Molte altre persone, pur non giocando, hanno offerto un loro contributo per permettere al Lions Club Ventimiglia che lo ha organizzato di finanziare la consegna di un cane guida della Scuola Cani guida Lions di Limbiate ad un non vedente.

Sotto la esperta guida dei giudici Graziella Gambeggi e Paolo Gastaldi, anch'essi presenti a titolo gratuito, tutto si è svolto nel migliore dei modi nelle due sale, concesse dal Commissario Straordinario Samuele De Lucia. Al termine del torneo sono stati consegnati numerosi premi, offerti anche da alcune attività commerciali.