Ventimiglia, al Mar la presentazione del libro di poesie “I latrati del lupo” di Nicola Muratore (Foto)

In occasione della Festa di San Valentino il Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi di Ventimiglia ha organizzato alcuni eventi speciali per festeggiare insieme la festa degli innamorati e di chi si vuole bene.

Sabato prossimo, alle 16.30, appuntamento con la poesia d'amore. Il ventimigliese Nicola Muratore dialogherà con Pia Viale dell'associazione culturale “A Cria” di Vallebona, a proposito del suo libro I latrati del lupo che segna il suo coraggioso esordio poetico, soprattutto per il suo affrontare in maniera singolare e totalizzante uno dei temi più abusati di sempre, ovvero l’amore.

In questo volume l’autore riversa in maniera cruda e diretta tutte quelle emozioni che derivano dalla fine di una relazione amorosa. Malinconico e sentimentale nella tonalità di fondo, I latrati del lupo è una silloge dell’amore impossibile e tormentato, ma allo stesso tempo veicolo di speranza poiché in questa narrazione le cicatrici sono maestre e l’autore non smette mai di considerarle fondamentali strumenti di rinascita e di comprensione, di sé e degli altri. Il tutto è impreziosito da elementi provenienti dalla mitologia greca, da episodi biblici mescolati alla cultura pop.

Nicola Muratore, classe 1990, è un blogger, content creator e autore proveniente dalla Liguria. Si occupa di letteratura sulla sua pagina Instagram Veni Vidi Libri. Cura per il blog Nastorix le rubriche relative alla lettura e al ciclismo. È autore di Mess-life (2018), un saggio autobiografico sui corrieri espressi in bicicletta pubblicato da Jona Editore. Questo è il suo primo libro di poesie.

Per informazioni contattare il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41 a Ventimiglia, telefonando allo 0184.351181, scrivendo a museoventimiglia@gmail.com oppure sul sito www.marventimiglia.it.