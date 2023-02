Anche Confcommercio sostiene il Carnevale a Bordighera, in programma domenica prossima in Corso Italia

Nell'ambito dell'iniziativa organizzata dal Comune di Bordighera, "Carnevale in Corso Italia", in programma domenica 19 febbraio 2023 dalle ore 14.30, la Confcommercio cittadina collabora all'evento con gli spettacoli a cura dei ballerini delle Scuole di Ballo Revolution Dance e degli Urban Theory, noti per aver vinto Italian Gots Talent e per aver inaugurato la serata finale del Festival di Sanremo.

I gruppi si esibiranno in diversi balli durante il pomeriggio dell'evento. Dalle ore 18.00 è inoltre in programma lo spettacolo di musica blues dal vivo del gruppo "Quel Trio là".