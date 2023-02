Presentato Visitaggia, un sito web per far conoscere i punti di interesse di Taggia ed Arma (foto e video)

È stato presentato " Visitaggia " un sito di promozione turistica dei principali punti di interesse storico culturale di Taggia. Questo è il risultato del progetto “Un futuro dal passato”, realizzato, con bando regionale "Partecipo, imparo, mi diverto #giovaniliguria", dal Comune di Taggia in collaborazione con la cooperativa sociale L'Ancora e i volontari del Servizio Civile Universale.

La presentazione è avvenuta questa mattina presso l'ex chiesa di Santa Teresa nel centro storico tabiese. Hanno partecipato l'assessore regionale Marco Scajola, la consigliere comunale e regionale Chiara Cerri, il vicesindaco Espedito Longobardi, gli assessori Manuel Fichera e Laura Cane, Marco Boeri per la Coop Ancora e i ragazzi che hanno dato vita al progetto.



Il sito tradotto in più lingue, offre testi, video e immagini che raccontano Taggia e che cosa vedere. in questa guida web sono stati inseriti il Ponte antico, Villa Curlo, Madonna del Canneto, la Madonna Miracolosa, il convento dei Domenicani e molto altri punti di interesse, spaziando da Taggia fino ad Arma. Inoltre, in due punti (uno di questi è a Santa Teresa ndr) sono stati collocati dei pannelli con dei Qr Code che portano l'utente direttamente al sito.