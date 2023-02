Sanremo 2023: grande soddisfazione per il gruppo musicale dei 'Varco Zero' a 'Casa Sanremo'

Grande soddisfazione per il gruppo musicale dei Varco Zero che dalla Sardegna approdano n ella città di Sanremo per presentare il loro inedito ‘Senza di te’ con il testo e musica dei due fratelli Luciano e Antonio Meloni accompagnati dal chitarrista Danilo Meloni.

"Il brano è stato presentato a 'Casa Sanremo Live Box' - si spiega nella nota - che è la vetrina Nazionale più importante direttamente collegata al Festival della canzone Italiana, ed è stato fortemente apprezzato dagli organizzatori dell’evento. Nei prossimi mesi si potranno aprire diverse opportunità per prepararsi quindi alla prossima edizione 2024.

I Varco Zero ringraziano la città di Sanremo, Elena Mantova per la bellissima accoglienza, Cristina Pizzuti e la Sardinia Ferries per il grandissimo supporto, il Direttore di Casa Sanremo Ciro Barbato, l'accademia del vocale coach Giovanni Budroni ed il Comandante della Stazione dei carabinieri di Sanremo il luogotenente cariche speciali Paolo Farchetti per il supporto fornito e tempestivo intervento risolvendo una problematica importante per la loro partecipazione canora. Un Arrivederci al prossimo anno per portare a Sanremo altre nuove produzioni già in fase di elaborazione".