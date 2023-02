Giuseppe Lo Iacono verso le dimissioni dal Consiglio Comunale di Taggia, "Continuo a fare le mie battaglie altrove"

Lo Iacono, alle elezioni del 12 giugno 2022, si è presentato come candidato sindaco della lista 'L'Alternativa'. Un gruppo civico alla prima esperienza che ha conquistato 196 voti. "Ho comunicato la mia intenzione al gruppo nei giorni scorsi - afferma Lo Iacono - e adesso attendo solo la verifica di alcuni passaggi. Sono una persona che non si tira indietro se decide di fare delle battaglie. In questi mesi mi sono ritrovato da solo, dopo le elezioni è venuto meno l'interesse. Penso che ci fossero i presupposti per fare meglio e di più anche come gruppi di opposizione. Avevo trovato un buon rapporto con Gabriele Cascino (consigliere comunale capogruppo di Progettiamo Il Futuro ndr)".

"La mia vita mi ha portato a stare via 10 anni dal mio paese - conclude - e quando sono tornato ho visto le stesse cose e in alcuni casi molti aspetti della città addirittura peggiorati. Mi sarebbe piaciuto che ci fossero state le condizioni per cambiare davvero qualcosa. Un dialogo concreto per il bene di Taggia, anche in consiglio comunale e invece non ho trovato questa volontà. Per come sono, le battaglie non finiscono. È solo che non ho più voglia di farle ad Arma di Taggia. Per il momento le dimissioni sono più una intenzione che una decisione ufficiale, chissà che con un colpo di scena non decida di fare avanti e indietro".