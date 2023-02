Elezioni amministrative: il segretario regionale dell'Udc Umberto Calcagno ieri in visita ad Imperia

Il segretario regionale dell'Udc Umberto Calcagno ieri si è recato in provincia di Imperia per incontrare amici e sostenitori del partito.



“In prima battuta – spiega il Commissario Provinciale UDC Anna Maria Panarello - ha incontrato il candidato sindaco di Imperia, colonnello Zarbano. In questa occasione ha confermato ufficialmente l'appoggio dell'UDC al candidato Zarbano e si è riproposto di creare una lista elettorale di candidati consiglieri. A tal fine sono tutti invitati a collaborare segnalando candidati e collaboratori residenti in città al seguente numero 348 4249069".