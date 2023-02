Sanremo 2023, ventesima edizione consecutiva per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

“Questo è un Sanremo da record, capace di conquistare un pubblico molto ampio e diversificato, e il merito è anche di una eccellenza culturale assolutamente ligure: l’orchestra del Festival, quella che ogni sera accompagna gli artisti sul palco dell’Ariston, è infatti l’Orchestra sinfonica di Sanremo, giunta alla ventesima edizione consecutiva della più importante manifestazione canora italiana”, spiega il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Una realtà, lo abbiamo visto serata dopo serata, canzone dopo canzone, di altissimo livello musicale – prosegue Toti -, una componente imprescindibile del successo del Festival, capace di portare in giro per la Liguria e l’Italia, tutto l’anno, spettacoli di elevata qualità e profilo, con grande successo di pubblico”.

Nel 2022 l’Orchestra sinfonica di Sanremo ha realizzato complessivamente 94 concerti. Nel 2023 il programma ne prevede 104, con un repertorio che va dal Barocco ai primi del ‘900.



“Nel 2022 – spiega Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo – il pubblico ai concerti della nostra orchestra è cresciuto di oltre il 200%, un risultato straordinario, evidente nei tantissimi concerti sold out. Quest’istituzione culturale ha dimostrato di ricoprire un ruolo di primordine nel panorama nazionale delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dimostrando anche quest’anno di poter offrire al Festival un supporto di altissima qualità e profondamente eclettico, che discende da una profonda preparazione classica dei professori e dalla loro capacità di prestarsi a un repertorio moderno. Il nostro rapporto con le istituzioni è stretto – conclude Biolé - Siamo al lavoro su diversi progetti per permettere a questa eccellenza regionale di crescere sempre di più”.