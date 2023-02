Sanremo 2023, un vortice di emozioni per Mara Sattei: "Gigi d'Agostino? Spero di riuscire a conoscerlo"

Mara Sattei dopo la hit dell'estate La dolce vita insieme a Tananai e Fedez, approva al 73° Festival di Sanremo con Duemilaminuti.

"Per me è stato un vortice di tante emozioni differenti. Prima serata ero sicuramente un po' più tesa, poi mi sono rilassata e mi sono anche goduta di più la serata. Mi spiace che siamo già alla finale".

Un brano quello in gara che parla di rinascita personale e cambiamenti. Una presa di coscienza importante alla fine di un grande amore. Il testo è stato curato da Damiano David, il frontman dei Maneskin.

"E' un pezzo che ha un peso, ha un'anima. Il tema della manipolazione emotiva, che non è visiva, è una cosa difficile da scovare. Per me dare voce e far sentire meno sole le persone è importante".

In duetto ha emozionato il palco dell'Artiston con Noemi portando L'amour toujours di Gigi d'Agostino: "Ho pensato una fosse una bella sfida, non è un brano usuale per una serata cover. Poi sono cresciuta con Gigi D'Agostino, è un'icona della musica elettronica di tutto il mondo. Portarla con un'artista come Noemi, vedere come si fondevano le nostre voci che contrastano, è stato bello. Spero di riuscire a mettermi in contatto anche solo per stringergli la mano".