Rosa Chemical a Sanremo 2023: "Mando un bacio a chi pensa che sia un cattivo esempio"

Manca davvero pochissimo all'inizio della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2023, e in queste ultime ore gli artisti in gara stanno rilasciando le ultime dichiarazioni prima di concentrarsi sulla loro esibizione finale. E' il caso di Rosa Chemical, che ha voluto presenziare per pochi minuti in sala stampa per salutare i giornalisti presenti.

Il suo brano in gara di intitola Made in Italy e, a dispetto delle critiche per il suo aspetto un po' fuori dall'ordinario e per il contenuto dei suoi pezzi, sta conquistando buone posizioni sia dentro la kermesse sanremese sia nelle classifiche.

"Ci tenevo a passare, anche solo per un saluto. Spero che il mio messaggio di amore e libertà stia passando, spero vi stiate divertendo durante le performance. Io mi sono divertito tantissimo, è stato un onore condividere il palco con Rose Villain, con una canzone così importante come 'America' di Gianna Nannini, che mi ha scritto in privato che ha goduto durante la nostra esibizione".

"Questo Festival si sta dimostrando libero, sto percependo che c’è voglia di libertà da parte del pubblico, dei concorrenti, dei giornalisti e degli addetti ai lavori. Continuano a dirmi che sono un cattivo esempio, ma penso che chi lo dice non mi conosce abbastanza per giudicare: capisco che il mio look sia un po’ estremo, che ho tanti tatuaggi, ma bisogna andare un po’ oltre alle apparenze. Siamo nel 2023 e io voglio mandare un messaggio di amore e di libertà: mando un bacio a chi pensa questo di me”.