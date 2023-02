Festival di Sanremo: anche l'Assessore Faraldi al convegno di Casa Siae con il Sottosegretario Gianmarco Mazzi (Foto)

AudioCoop, Coordinamento delle Etichette Discografiche ed Editori Indipendenti, aderisce insieme a Siae, Nuovo Imaie, Fimi, Fem, Afi, Pmi, Anem, Assomusica, Emusa a un documento unitario per il sostegno e la valorizzazione dell’industria musicale italiana, ringraziando il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi per la grande attenzione dedicata alle proposte del settore musicale.

Si è svolto ieri il convegno sugli Stati Generali della Musica a CasaSiae a Sanremo, in piazza Borea D’Olmo ed ha trovato una grande unità del settore e grande attenzione all'apertura al dialogo mostrata dal Sottosegretario alla Cultura con Delega allo Spettacolo dal Vivo Gianmarco Mazzi che ha dimostrato grande attenzione.

“Il Governo dedicherà grande impegno e attenzione al settore della musica e dello spettacolo dal vivo – ha detto Mazzi – perché sono mondi importanti, crocevia di creatività che contribuiscono a creare l’immaginario del nostro Paese. A volte vengono banalizzati ed invece rappresentano pezzi significativi dell’industria culturale italiana e, come tali, meritano un approccio autorevole anche per il forte impatto sociale sulle nuove generazioni e per le opportunità di lavoro che possono generare”.

Cosi come di grande attenzione sono state le parole del Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone che ha detto, tra l'altro, che “Il Governo e il Parlamento hanno chiaro il ruolo produttivo e industriale della filiera musicale per il settore culturale. La presenza del sottosegretario Gianmarco Mazzi agli Stati Generali della Musica è chiara espressione dell’attenzione al settore da parte della maggioranza. Lavoreremo alle proposte presentate dalle categorie. Da parte nostra va quindi un nostro ringraziamento al Sottosegretario Gianmarco Mazzi che ha gia' aperto con un suo personale saluto la prima Indepedent Music Week e ha partecipato all'avvio dei lavori della prossima Festa della Musica dimostrando subito grande attenzione, passione e competenza verso il settore per l'avvio di un percorso di dialogo e confronto che non potrà che portare benefici a tutti i protagonisti della scena musicale”.

Al convegno ha anche partecipato l’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, nella foto insieme al Sottosegretario.