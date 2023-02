Silvana Musej, lady chef cuneese, per il secondo anno tra i fornelli di Casa Sanremo

Alessandra Baruzzi, presidente Nazionale del compartimento Lady Chef della FIC (Federazione Italiana Cuochi), per il secondo anno consecutivo, è presente, con il proprio compartimento, nelle cucine di “Casa Sanremo”, in occasione del settantatreesimo Festival.

Tra le sue chef, anche in questo 2023, c’è Silvana Musej, chef del Relais Cuba di Cuneo.

Albanese, ormai da tanti anni in Italia, Silvana rappresenta la Granda tra le ladies al lavoro a Casa Sanremo. Da ormai diversi giorni è immersa nel clima della città matuziana. La ado ra, soprattutto quest’anno, in cui finalmente la città si presenta piena di eventi e spettacoli. “Ieri mi sono goduta il concerto di Annalisa, visto che non ero in turno in cucina”.

Per quanto riguarda la sua presenza qui, evidenzia: “Sono molto contenta. Si tratta di un’opportunità importante, nessun evento ci permette di avere visibilità come il Festival. Qui possiamo mettere in risalto la nostra professionalità e promuovere le ricette e i prodotti del territorio. Ai fornelli siamo in 10, tutte donne, e prepariamo circa 200 pasti a pranzo e altrettanti a cena”.

“È un’esperienza faticosa ma soprattutto divertente, cuciniamo per i vip, gli ospiti e per lo staff. È un modo per vivere diversamente questa grande kermesse sanremese. Quest’anno non ci limitiamo a cucinare, ma facciamo accoglienza spiegando i nostri piatti”, conclude.