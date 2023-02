Sanremo: aperto in via Matteotti il gazebo di Poste Italiane per l'annullo filatelico del Festival (Foto)

E’ bastato montare il gazebo e, questa mattina c’è stato subito l’assalto a Poste Italiane, presente con un doppio annullo filatelico speciale a Sanremo, per il 73° Festival della Canzone Italiana.

Fino alle 19 oggi e dalle 11 alle 19, domani, sarà presente lo spazio filatelico temporaneo, vicino all’Infopoint di Via Matteotti, dove sarà possibile ottenere gli annulli dedicati alla Kermesse canora più longeva d’Italia. 28 le canzoni in gara quest’anno, nella quarta edizione consecutiva diretta da Amadeus. I timbri sono stati realizzati nel formato classico tondo, con riprodotto il logo della manifestazione e il numero 73 dell’edizione 2023.

All’apertura del gazebo erano presenti l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e quello alla Cultura, Silvana Ormea. Per Poste Italiane la Direttrice della Filiale di Imperia, Nadia Paternostro e la Responsabile Filatelia della Macro Area Nord Ovest, Annamaria Gallo.

Allo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti), nonché una selezione di prodotti filatelici dedicati alla musica.

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Sanremo in Via Roma 158, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì prossimo e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.