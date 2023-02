Sanremo: Giornata del Ricordo, oggi la commemorazione dei Martiri delle Foibe (Foto e Video)

Alla presenza del Senatore Gianni Berrino, del Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e del vice Sindaco Costanza Pireri, si è svolta questa mattina la cerimonia per ‘Giornata del Ricordo’ con la posa, in memoria delle vittime delle foibe, di una corona fregiata dal Tricolore in via Martiri delle Foibe.

Con loro, oltre a tutte le forze dell’ordine e alle associazioni d’arma presenti sul territorio, anche l’Assessore Regionale al Turismo, Augusto Sartori, e il Consigliere comunale Luca Lombardi. Presente anche una classe di una scuola matuziana, per fare in modo che anche i giovani capiscano quanto accaduto tanti anni fa.

La cerimonia si è svolta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, alla presenza del gonfalone civico con agenti in alta uniforme.