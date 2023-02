Camporosso, canale scolmatore: affidato l'incarico professionale per la redazione dello screening di incidenza

Il comune di Camporosso ha affidato alla Cesbin Srl di Genova l’incarico professionale per la redazione dello screening incidenza per i lavori di realizzazione di un canale scolmatore atto a incanalare correttamente le acque meteoriche provenienti da un rio prospiciente via Turistica nella zona delle Braie.

Il Comune ha infatti approvato il preventivo dello scorso 4 febbraio della ditta Cesbin Srl di Genova, di 350,00 euro, oltre Iva al 22%, relativamente alla redazione dello screening di incidenza e ha deciso di impegnare la somma di 366,00, Iva al 22% compresa, a favore della ditta genovese.

Una decisione presa visto che “il Comune è stato finanziato, con un decreto del Ministero dell'Interno, con un contributo di 50.000,00 euro per la progettazione definitiva dei 'Lavori di realizzazione di un canale scolmatore atto a incanalare correttamente le acque meteoriche provenienti da un rio prospiciente via Turistica nella zona delle Braie’; visto che è stata approvata la bozza del disciplinare d'incarico con l'ingegner Giampiero Nobile di Genova, regolante norme e modalità per l'esecuzione dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva dei lavori, comprensiva del rilievo plano-altimetrico e dello studio della prefattibilità ambientale di 36.955,39 euro oltre cassa CNPAIA del 4% e IVA al 22%; visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio del 2022, con il quale l'intervento di cui tratta si è stato ammesso a finanziamento per un importo di 2.500.000,00 euro; vista la deliberazione di Giunta comunale del 27 gennaio scorso, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori, redatto dall'ingegnere Giampiero Nobile, dell'importo complessivo di 2.500.000,00 euro di cui 1.945.829,46 euro per lavori; dato atto che, a causa della mancanza di personale specializzato in carico al Settore Servizi Tecnici, occorre affidare un incarico professionale esterno all'Amministrazione per la redazione dello screening di incidenza; visto il preventivo della ditta Cesbin SRL di Genova di 350,00 euro, oltre IVA al 22%, relativo alla redazione della relazione suddetta; ritenuto idoneo, congruo ed economicamente convenente detto preventivo; dato atto della regolarità contributiva della summenzionata ditta; visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020; preso atto del combinato disposto dell'art.107, commi 2 e 3, e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede, in caso di mancanza, nella pianta organica, diposizioni dirigenziali, che le funzioni di responsabilità possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli ufficio dei servizi; visto il decreto del sindaco n. 5 del 31 dicembre scorso, con il quale, da ultimo, sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità; richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 28 marzo del 2022, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2022-2024; dato atto che la legge di bilancio 2023 ha differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei comuni, dal 31 dicembre scorso al 30 aprile del 2023; visti l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'impegno di spesa e il vigente regolamento di contabilità” - si legge nella determina.