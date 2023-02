A Casa Sanremo incontro su "Musica e salute: i problemi alla voce delle cantanti legati alla sindrome dell’ovaio policistico"

Domani alle 12 presso Casa Sanremo, all’interno del Palafiori, si terrà un attesissimo incontro intitolato "Musica e salute: i problemi alla voce delle cantanti legati alla sindrome dell’ovaio policistico".

La sindrome dell'ovaio policistico è uno dei disturbi endocrini (ormonali) più comuni delle donne in età fertile: ne soffre, infatti, circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. L’insorgenza di questa condizione comporta una serie di problemi: a livello estetico, per la difficoltà a perdere peso e l’aumento della peluria (irsutismo); a livello sanitario, in quanto è la prima causa di infertilità femminile; inoltre, possono svilupparsi anche problemi alla voce. Nello specifico, un’alterazione sia del tono che del timbro vocale che possono complicare non poco la vita di una cantante.

Si discuterà di questo, e di molto altro ancora, durante l’incontro moderato da Gianluca Mech, divulgatore scientifico di Salute e Benessere, patron della dieta Tisanoreica, che vedrà l’intervento di Marco De Vincentiis, professore ordinario di otorinolaringoiatria Università Sapienza Roma, e Violante Di Donato, professore Ginecologia ed Ostetricia Università Sapienza di Roma.

“Tornare a Sanremo, durante i giorni del Festival della canzone italiana, per me è sempre una grande emozione. Quest'anno, però, lo è ancora di più visto che sono molto orgoglioso di aver organizzato questo evento che mi permetterà di accendere un riflettore sulla sindrome dell’ovaio policistico. Una malattia molto complessa, che coinvolge numerosi organi e ghiandole, e a cui il centro studi Tisanoreica ha scelto di dedicare uno studio” - dichiara Gianluca Mech, aggiungendo - “Nel corso dell’incontro avrò l’occasione di presentare la nuova linea Tisanoreica Professional, con nuove formule arricchite di principi attivi brevettati, che prevede una serie di protocolli più efficaci per perdere peso e depurare: tra questi anche uno, molto importante per le donne, per il trattamento alimentare della sindrome dell’ovaio policistico”.

