73° Festival di Sanremo: per Fedez freestyle a sorpresa e foto del viceministro vestito da nazista

È sempre aria di polemica quando le strade di Fedez e della Rai si intrecciano. Questa sera, in collegamento con l'Ariston dalla Costa Smeralda, il rapper milanese ha esordito con un freestyle apparentemente non concordato con la produzione.

Tra le rime del suo primo intervento in rap (scritto insieme a Salmo) si è sentito “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse meglio il viceministro vestito da Hitler” con ovvio riferimento al viceministro Galeazzo Bignami del quale Fedez ha mostrato una foto.

Al termine dell'esibizione Fedez ha detto: “Tornando all’articolo 21 della Costituzione di cui si è parlato ieri sera, volevo dire che mi assumo piena responsabilità di quello che ho detto, il testo non era stato annunciato alla Rai”.