Festival: Area Sanremo protagonista al Suzuki Stage, Carion "Opportunità per i ragazzi, tornerà l'experience in città" (Video)

Durante la settimana del Festival Area Sanremo porta i suoi talenti sul palco del Suzuki Stage di piazza Colombo. Una vetrina esclusiva e importante per questi artisti grazie all'incontro tra Fondazione Orchestra Sinfonica che organizza ogni anno Area Sanremo e Rai Pubblicità.

Fino a sabato sul centralissimo palco si esibiranno gli ex partecipanti del concorso che ogni anno permette di poter arrivare a giocarsi un posto al Festival di Sanremo, passando dalla trasmissione Sanremo Giovani. Quest'anno ad esempio è il caso dei Colla Zio che partiti da Area Sanremo, ora sono tra i big di questa 73ª edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Non mi va".

Tra i nomi eccellenti del passato di Area Sanremo, impossibile dimenticare anche Mahmood. Trionfò nell'edizione del 2015 del concorso arrivando tra le 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2016, con il brano 'Dimentica'. Chiuderà al quarto posto ma da quel momento la sua carriera subirà un'impennata fino ad arrivare al Festival del 2019 che lo vedrà vincitore con 'Soldi' e poi l'anno scorso il bis, questa volta insieme a Blanco, con il brano 'Brividi'.

"La collaborazione con Rai Pubblicità - commenta il consigliere del CDA dell'Orchestra Sinfonica, Federico Carion - ogni anno aumenta. Ci sono sempre più idee e quest'anno è uscita questa proposta interessantissima per noi che organizziamo Area Sanremo come Orchestra Sinfonica ma soprattutto per i ragazzi che hanno una occasione in più di visibilità. Quest'anno Colla Zio sono stati bravissimi hanno confermato quanto visto nelle selezioni, bravi ragazzi, freschi e grintosi ed è il messaggio di Area Sanremo: dal nulla improvvisamente sul palco dell'Ariston".

"Proprio in questi giorni - sottolinea - ho rinfrescato la memoria a Mahmood e della sua vincita di Area Sanremo di diversi anni fa. Si è commosso. Indiscutibilmente anche per lui che già aveva avuto qualche esperienza, Area Sanremo è stata un passaggio fondamentale per arrivare a dove è oggi".

Per il 2023 che cosa aspettarsi dalla nuova edizione del concorso? "Per l'edizione di quest'anno abbiamo iniziato a lavorare appena si è chiusa l'edizione 2022. Ci sono tante idee, la più interessante è Area Sanremo Experience ovvero tutta una serie di esperienze che vogliamo regalare ai ragazzi che verranno in occasione del concorso per assaporare già il clima sanremese anche se sarà a novembre. - conclude Carion - Sanremo vive comunque tutto l'anno. Quindi visite al Teatro Ariston, grazie al dott. Vacchino con cui ci sono ottimi rapporti e poi tante belle possibilità di incontrare gli artisti e capire un po' com'è il mondo della musica e il mondo di Sanremo".