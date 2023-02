Obitorio ospedale Borea di Sanremo, Veronica Russo (FdI): “Entro fine mese eliminate le limitazioni di accesso”

“Entro la fine del mese saranno eliminate le limitazioni che regolano l’accesso all’obitorio all’interno dell’Ospedale Giovanni Borea di Sanremo: lo ha confermato l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola a seguito di una mia interrogazione presentata in Consiglio su segnalazione del capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune Luca Lombardi”, lo annuncia la consigliera regionale Veronica Russo.

“Accolgo con soddisfazione la risposta dell'assessore perché si mette fine ad una situazione che non era certo di aiuto a parenti e conoscenti che nel momento più duro dell’estremo saluto al deceduto si trovavano da soli ad affrontare una sofferenza, ancora più dolorosa trattandosi di affetti familiari o di persone care”, aggiunge la consigliera.

“Queste limitazioni erano assolutamente necessarie per contenere la diffusione del Covid e per salvaguardare la salute di parenti e conoscenti dei deceduti ma adesso, essendo finito da tempo lo stato di emergenza, non avevano più ragione di restare in vigore”, conclude Veronica Russo.