Elezioni Sanremo, ecco la squadra della lista civica 'Forum' a sostegno di Alessandro Mager

La squadra civica a sostegno del candidato sindaco Alessandro Mager si completa con la lista 'Forum Sanremo', nata sotto la regia di Pino Di Meco.

“La lista nasce dal progetto dell'associazione culturale omonima che da anni è impegnata a diffondere e confrontarsi sui temi sensibili del nostro territorio, quali la sanità, l'ambiente, il turismo - dicono da 'Forum' - la scelta di partecipare alle elezioni amministrative ci ha portato a comporre una lista di persone professionalmente qualificate e socialmente impegnate ma che non hanno avuto nessun incarico politico o amministrativo negli ultimi 10 anni. Il nostro obiettivo è quello di portare un importante contributo al cambiamento che il candidato sindaco Alessandro Mager dovrà dare, immettendo nuova linfa nel panorama politico sanremese”.

La lista 'Forum Sanremo' è composta da: Luigi Marino detto Gigi, 55 anni, bancario; Giuseppe Sbezzo Malfei detto Sbezzo, 58 anni, ragioniere commercialista; Massimo Bova, 61 anni, dirigente d’azienda; Lucrezia Dalmasso, 23 anni, impiegata; Luisa De Donato, 23 anni, hostess nautica; Anna Roberta Di Meco, 25 anni, studentessa; Renato Giordano, 76 anni, pensionato; Alberto Guasco, 70 anni, giornalista professionista; Paolo Magna, 46 anni, ingegnere; Ebe Malagoli, 63 anni, consulente in ambito sanitario; Francesca Alonzo, 25 anni, commessa; Allegrina Micolucci detta Nina, 64 anni, operaia; Enrico Moraglia, 31 anni, criminologo; Stefania Orrù, 55 anni, agente immobiliare; Andrea Amedeo Palladino, 21 anni, giardiniere; Andrea Pallanca, 51 anni, make up artist internazionale; Simona Rossi, 53 anni, counsel coach strategico; Davide Salvi, 52 anni, agronomo libero professionista; Piera Bonini, 53 anni, estetista; Marco Siccardi, 58 anni, imprenditore; Carla Solinas, 49 anni, consulente transizione energetica; Gaetano Terzo detto Tano, 78 anni, pensionato ex autotrasportatore; Marco Tirotta, 53 anni, imprenditore; Giuseppe Zaoli detto Beppe, 69 anni, velaio