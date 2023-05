Auto contro scooter a Taggia: ferito gravemente 70enne all'incrocio in zona Borghi

Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto intorno a mezzogiorno all'incrocio tra via Borghi e via del Piano a Taggia. Stando a una prima ricostruzione, l'anziano si trovava alla guida di uno scooter che arrivava da Taggia e si è scontrato con una auto che procedeva in senso opposto.

Sul posto sono subito intervenute l'automedica del 118 ed un'ambulanza della Croce Rossa di Taggia. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della Polizia Locale mentre i Carabinieri hanno proceduto a regolare il traffico durante le fasi di soccorso.



All'arrivo dei soccorsi il 70enne era cosciente ma ha riportato un trauma cranico, alle gambe ed alle braccia. L'anziano è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al Santa Corona di Pietra Ligure.