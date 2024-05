Elezioni Sanremo, tutto pronto all’Ariston per l’evento di Gianni Rolando

Tutto pronto all’Ariston per il grande evento di Rolando Sindaco. Scenografie, video, ospiti importanti, momenti di spettacolo e soprattutto tutti i candidati delle sei liste che sostengono la candidatura a sindaco di Gianni Rolando. A partire dalle ore 18, saranno presentati tutti al grande pubblico atteso in teatro con Rolando che illustrerà le parti salienti del programma della coalizione di centrodestra composta da partiti e liste civiche.



La presentazione delle liste sarà aperta da Fratelli d’Italia e dal senatore Gianni Berrino, accompagnato dai parlamentari del suo partito, Lucio Malan, Paola Frasinetti e Matteo Rosso. Quindi toccherà alla due liste civiche che sostengono Rolando: Sanremo Domani con l’intervento di Stefania Mostardini e Andiamo con l’ex sindaco e promotore Maurizio Zoccarato. A seguire gli altri partiti della coalizione con l’Udc e il ritorno di Enzo Colantonio; Forza Italia con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, l’onorevole Roberto Bagnasco e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio; la Lega con Flavio Di Muro, Alessandro Piana e il viceministro Edoardo Rixi.

E non sono escluse importanti partecipazioni dell’ultimo minuto.



Durante la serata si esibiranno anche le Black Widow, la crew di ballerine che ha conquistato il cuore dei giudici di Italia’s Got Talent.