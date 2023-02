Sanremo 2023, Stefano Coletta: "Un debutto straordinario, fatto di musica e valori"

“Quello che abbiamo ottenuto è un risultato eccezionale, che ha lasciato molto sorpresi anche noi" è il commento entusiasta del direttore di Rai1 Stefano Coletta rispetto ai dati di ascolto della serata di debutto del 73° Festival di Sanremo. "Si tratta davvero del miglior risultato di share degli ultimi anni, era dal 1995 che non andava così bene, da quando la tv era un’altra cosa rispetto a oggi.

È molto bello che tutto il paese si sia sintonizzato su questo debutto così straordinario, fatto di musica e valori. Complessivamente la serata ha avuto il 62.45% di share, con una media complessiva di 10 milioni e 800mila spettatori.

L’età media degli ascoltatori è stata di 53 anni, ed è un dato interessante per la tv generalista e per la rete ammiraglia, che di solito ha un target di età molto più alto.

Rispetto all’anno scorso la serata è durata 28 minuti in più, e si sa che più si va lunghi con la trasmissione e più le teste diminuiscono".

"Si tratta di dati che segnalano una sintonizzazione trasversale a questo evento: ringrazio per questo il Presidente Mattarella per la sua partecipazione, Benigni con la sua narrazione ha poi aperto la strada alla gara, con i primi 14 campioni che nella loro diversità hanno raggiunto il gusto di tutte le persone collegate".

"Lavorare al Festival di Sanremo è faticoso, si tratta di una macchina complicata, ma abbiamo la consapevolezza che quando si prepara l’evento principale della tv italiana al primo posto debba esserci il prodotto.

Siamo chiamati, nel servizio pubblico, a realizzare un prodotto televisivo, e questo prodotto ha raggiunto una platea enorme, che conferma un trend in grande crescita e che consegna la storia di un paese, della storia e della musica a una generazione di giovani: dobbiamo parlare a chi sarà il futuro. Quasi il 90% delle ragazze ieri era davanti alla tv - conclude Coletta - e ringrazio Chiara Ferragni perché anche lei è portatrice di questi target”.

In merito alla presenza del Presidente Sergio Mattarella tra il pubblico, spiega Coletta: "Non siamo stati avvertiti della presenza di Mattarella, ma si è trattato di un’operazione di grandissimo valore e generosità e credo che nessuno possa mettere in dubbio che il riserbo sia stato portato affinché fosse portata a buon fine.

Sono stanco di una narrazione fantasiosa e strumentale, noi lavoriamo per fare il prodotto migliore possibile, le critiche devono arrivare su questo, non mi sento sminuito per nulla perché ci sono operazioni che devono essere portate avanti con l’attenzione e la delicatezza del caso".

Un successo, anche dal punto di vista dello streaming in diretta come ha ricordato, in maniera entusiasta, la direttrice di Rai Play Elena Capparelli: “I risultati della prima serata ci raccontano che su Rai Play il festival è sempre più giovane, accessibile, connesso e internazionale. 300mila i device connessi nel minuto medio, con picchi di 378mila. Un record”. Capparelli prosegue: “Escludendo gli eventi sportivi, è l’evento più streammato da quando esiste l’auditel on line. +40% in totale e +20% rispetto all’ultoma serata dell’anno scorso”.

Il Festival ha invaso anche i social con dati impressionanti. Le interazioni diversi milioni ed è stato l’evento più commentato di sempre. Su TikTok le views sono state 226milioni, un record che testimonia quanto l’evento sia un vero e proprio riferimento anche per la generazione più giovane".

Per la seconda serata, è ancora la vice direttrice del prime time di Rai1 Federica Lentini, a raccontare: “Il nostro esordio è stato veramente una serata ricca, emozionante e di valore. Avere avuto la risposta del pubblico per noi è una grande soddisfazione. Stasera si esibiranno altri 14 cantanti in gara con la votazione sempre della sala stampa. Amadeus sarà accompagnato da Francesca Fagnani e, ovviamente, da Gianni Morandi. Ospiti saranno Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Albano. Ospiti internazionali, invece, i Black Eyed Peas; sarà presentata la fiction di Francesco Arca “Resta con me” a cui poi seguirà l’esibizione di Angelo Duro. Sul palco del Suzuky Stage ci sarà l’esibizione di Francesco Renga e Nek mentre sulla Costa Smeralda si esibirà Fedez".

I dati ufficiali:

Prima parte (21.18 - 23.44): 14 milioni 160 mila spettatori, con uno share del 61.7 per cento.

Seconda parte (23.48 - 01.40): 6 milioni 296 mila spettatori, con uno share del 64.7 per cento.

Ascolto complessivo: (21.18 - 01.40): 10 milioni 757 mila spettatori con uno share del 62.4 per cento.

Nella serata che ha aperto il 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, da segnalare su Rai 1 i grandi risultati di “Sanremo Start” (dalle 20.44 alle 21.13) con 13 milioni 104 mila spettatori e uno share del 51.2 per cento.

“Prima Festival” (dalle 20.34 alle 20.43) ha avuto 9 milioni 603 mila spettatori e il 40.4 di share.

Da segnalare anche il successo di Fiorello con il suo “Viva Rai2! Viva Sanremo!” che – dall’1.41 all’1.59 – è stato visto da 2 milioni 468 mila persone con uno share del 60.3 per cento.