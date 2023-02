Ventimiglia: venerdì prossimo al Teatro Comunale va in scena la piece dedicata alla Giornata del Ricordo delle Foibe

Venerdì 10 Febbraio alle ore 21.00 il Teatro Comunale di Ventimiglia presenta ‘Essere Italiani’, piece dedicata alla Giornata del Ricordo delle Foibe.

Lo spettacolo, voluto dal Comune di Ventimiglia e messo in scena da Liber Theatrum con la regia di Diego Marangon, racconta del dramma di tutti quegli Italiani Giuliano-Dalmati che, vissuti in Istria e sulle coste della Dalmazia, furono costretti, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ad un drammatico esodo, abbandonando le loro case e i loro averi per attraversare l’Adriatico e fare ritorno in Italia come esuli, in un Paese allora diviso da forti contrapposizioni politiche ed ideologiche.

Lo spettacolo sarà, quindi, l’occasione per un ulteriore approfondimento ed una rinnovata riflessione su grave fenomeno che non può essere dimenticato.

L’ingresso è libero e gratuito.