Incidente stradale a Bordighera, si alza in volo l'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi in serata a Bordighera per un uomo di circa 40 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi nei pressi di via Nazario Sauro.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa Bordighera e un’automedica Alfa3 che hanno soccorso il ferito, il quale sembra aver riportato un trauma al cranio. Si è alzato in volo pure l’elisoccorso Albenga, il Grifo 01, che ha poi elitrasportato l'uomo dal Saint Charles all'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso.

Allertati anche i carabinieri di Bordighera che accerteranno la dinamica del sinistro.