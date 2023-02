Non solo Festival di Sanremo, su Rai 1 anche il Moscatello di Taggia, "Ricevute tante telefonate per acquistare il vino. Un ritorno per tutto il territorio"

Festival di Sanremo è anche promozione del territorio attraverso i prodotti tipici, come è successo per il Moscatello di Taggia. Il 'vino del Papa' è stato protagonista all'interno di 'È sempre mezzogiorno', il famoso programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Non era la prima volta che il vino tabiese finiva in tv ma questa volta con risultati tangibili. La cassa di risonanza offerta dal Festival, combinata con l'audience del programma televisivo hanno avuto un riflesso concreto per i produttori locali. "Dopo la trasmissione abbiamo ricevuto diverse telefonate di persone e aziende interessate a comprare il Moscatello di Taggia e a sapere dove poterlo trovare per acquistarlo. - ci confida Eros Mammoliti, Presidente Associazione Produttori Moscatello di Taggia - È stata una vetrina eccezionale e soprattutto a costo zero".

Non una semplice comparsata per il vino di Taggia. "No, anzi. Come produttori abbiamo apprezzato molto il modo in cui è stato presentato e raccontato da Andrea Amadei che ha parlato di '...Una perla nascosta vicino a Sanremo. Un vino bianco goloso e profumato con la sapidità anche dei vini liguri che crescono vicino al mare. Un vino da uve aromatiche con profumi intensi di rosa, agrumi, fiori e frutta e con una storia bellissima...'".

Si è parlato così di quel legame tra il Moscatello e il Papa Paolo III e di come grazie al bottigliere Sante Lancerio che lo portò a Roma, si arrivò così a chiamarlo il 'vino del Papa', tanto piacque. Fino ad arrivare alla storia più recente e all'impegno di Eros Mammoliti per far rinascere quel vitigno scomparso. "Mi emoziona sempre pensare che siamo partiti solo per una attività di ricerca e oggi siamo qua. - confida Mammoliti - Dietro c'è un grande lavoro lungo 20 anni che porta alla rinascita del Moscatello di Taggia, alle circa 16mila bottiglie che vengono prodotte annualmente. Oggi chiunque sia dell'ambiente o abbia fatto ricerca, conosce il nostro vino ma proprio perchè non è una produzione di massa non tutti l'hanno assaggiato".

"Amadei è stato bravo. Mi ha chiamato anche dopo la trasmissione ed è stato un gesto davvero apprezzato. - conclude Mammoliti - Sono positivamente colpito e questa vetrina per noi e per il territorio è importante. Questo ci fa capire come ci sia ancora tanto da dire e da fare intorno al Moscatello, a partire dal futuro Centro Studi che stiamo organizzando insieme al Comune".

Pochi minuti ma una grande eco per Taggia e in generale per la Liguria, grazie ad una promozione che valorizza le eccellenze enogastronomiche locali. Colpita ed entusiasta per il risultato anche Chiara Cerri, nella doppia veste di consigliere regionale e consigliere comunale tabiese.