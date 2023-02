Imperia: Marco Zamanni incontra i ragazzi del Polo Tecnologico, il librogame come strumento didattico

Il mondo letterario del librogame prevede una relazione tra l’autore ed il lettore, che partecipa attivamente nella progressione della storia. I paragrafi diventano strade e le pagine un crocevia di possibili narrazioni che conducono ad un unico finale.

I professori Simone Zanella e Laura Roncallo hanno deciso di collaborare insieme per trasformare il librogame in uno strumento didattico interdisciplinare che si presta alla metodologia del coding e del cooperative learning. I ragazzi del Polo Tecnologico Imperiese (classi 2 e 5 informatici), stanno lavorando insieme per sviluppare la loro storia che evolve attraverso i grafi, punti fissi della trama necessari al suo compimento. Per l'occasione il Polo ha avuto modo di inaugurare la nuova area makers per il testo collaborativo, che permette ai ragazzi di lavorare frontalmente, quindi di coinvolgersi maggiormente nei progetti.

Marco Zamanni è uno degli autori più innovativi e apprezzati del panorama editoriale italiano, ha vinto due premi al prestigioso Lucca Games Awards come novità dell’anno. Ha realizzato molti libri tra i quali un librogame diviso in 5 parti dedicato a Bacci Pagano, il commissario genovese nato dalla penna di Bruno Morchio, prodotto dalla casa editrice genovese Demoela.

L’autore ha incontrato i ragazzi che hanno potuto attingere alla sua esperienza per risolvere dubbi inerenti alla trama e alla risoluzione di eventuali “bug”. Letteratura e informatica si interfacciano in un progetto multidisciplinare che abbraccia anche matematica, inglese e genovese, quest’ultima è soltanto una delle tante sorprese che i ragazzi hanno saputo inserire nel loro libro: “Lanterna Rossa”. In una Genova vittima degli anni di piombo, Diego, ingiustamente incarcerato, per riscattarsi dovrà risolvere alcuni misteri che lo porteranno a realizzare una delle più famose operazioni antiterroristiche della storia italiana.

Il Polo Tecnologico Imperiese ringrazia Marco Zamanni per la sua disponibilità e per il suo entusiasmo che ha contagiato docenti e studenti.