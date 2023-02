73° Festival di Sanremo, Ultimo: "Se arriverò di nuovo secondo, ne sarò comunque felice"

Ultimo con “Alba” torna al Festival di Sanremo dopo che nel 2019 sfiorò il primo posto, arrivando secondo dopo Mahmood con il brano “I tuoi particolari”. Una posizione che gli aveva lasciato l'amaro in bocca.

A 27 anni, torna per dimostrare una nuova maturità con cui affrontare il palco e il festiva.

"Tornare a Sanremo è una grande responsabilità, sento più la pressione ma torno per dimostrare grande apertura e rispetto per questo palco. La cosa importante far capire quanto Sanremo mi ha dato e per avere un ricordo diverso, ho sentito la necessità di chiudere il cerchio. Se arriverò di nuovo secondo sarò comunque felice così"

Quest’anno si ripresenta con una canzone che i bookmakers danno sul podio finale, ha tutto quello che serve per arrivare in fondo e lasciare il segno, ambisce alla vittoria con cognizione di causa.

"Questa esperienza la sto vivendo con maggiore leggerezza e con la voglia di presentare Alba perché è la canzone a cui voglio dare questo tipo di esposizione. Essere tra i favoriti? Non è quello che mi sveglia la mattina".

Pezzo scritto al pianoforte dallo stesso artista, parla dell’essere umano della sua forza e la sua debolezza.

“Volevo cercare di mettere il cuore in tutti i sensi, la strofa nel pezzo che cita il cuore per me è fondamentale”.

In duetto è con Eros Ramazzotti.

“Abbiamo un rapporto molto bello e diretto. Con lui portiamo tre pezzi che ho avuto nella testa. C’era un suo album “Nove” che io ascoltavo sempre, in cui c’è un’Emozione per sempre, una delle mie preferite”.