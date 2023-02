73° Festival di Sanremo, Mara Sattei: “‘Duemilaminuti’ mi emoziona a ogni esibizione, è un onore cantarla”

Mara Sattei salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo già questa sera, martedì 7 febbraio. Il suo brano in gara si intitola “Duemilaminuti”, è stato scritto da Damiano David, leader dei Maneskin, e prodotta dal fratello Thasup: si tratta della prima esperienza dell’artista come interprete, essendo autrice dei suoi brani fin dagli esordi.

“Quello che porto sul palco è un brano profondo, che racconta la storia di un amore complesso, tossico. La storia viene narrata dal punto di vista femminile, ma è una tematica che può coinvolgere tutti. Per me è un onore dare voce a questo tema, e ringrazio Damiano per aver avuto la sensibilità di affrontare un argomento così profondo”.

“Per me si tratta di un’evoluzione a livello personale: vorrei riuscire a trasmettere la mia parte emotiva e fragile, che forse ancora il pubblico non ha conosciuto. È un po’ come mettersi a nudo, è una nuova Mara, o forse solo una parte nuova di Mara che mostrerò al pubblico. È una bella sfida”.

Damiano David non ha semplicemente scritto il pezzo: come spiega Sattei “c’è stato un lavoro incredibile dal punto di vista interpretativo: abbiamo registrato insieme ‘Duemilaminuti’, abbiamo dato focus a ogni parola. Ho la pelle d’oca quando la canto, non mi stanco mai”.

La serata duetti vedrà protagonista, insieme e Mara Sattei, un’altra voce femminile, quella di Noemi. Insieme canteranno ‘L’Amour Toujour’ di Gigi D’Agostino. “Forse è stata una scelta, folle ma volevo un brano che entrasse in contrasto con il mio inedito, e volevo dare risalto a un artista che ha cambiato le sorti della musica dance in Italia. Mio zio suona elettronica da quando sono piccola, e Gigi D’Ag è stato un’icona in questo genere. Noemi ha accettato con entusiasmo, ha capito al volo. Sarà una versione mix dei nostri mondi, ma scoprirete tutto venerdì sul palco”.

La prima volta al Festival di Sanremo è un’emozione anche per gli artisti più navigati: “E’ il palco più importante d’Italia, ha un peso importante, ma voglio provare a essere il più tranquilla possibile e a vivere al meglio tutte le emozioni che arriveranno. Per me è un grande onore condividere il palco con artisti con cui sono cresciuta musicalmente, condividere con loro questa esperienza sembra quasi surreale.

Con il Festival di Sanremo sono cresciuta: il primo ricordo che ho è l’esibizione di Gerardina Trovato: la sua canzone ‘Gechi e vampiri’ mi era entrata in testa, aspettavo che passasse in radio per poterla registrare. In famiglia era un appuntamento fisso, un momento di ritrovo".