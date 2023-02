Benvenuto a Sanremo, Presidente! Sergio Mattarella accolto all'Ariston dal Sindaco Alberto Biancheri (Foto)

Il presidente è arrivato! Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, è stato accolto pochi minuti fa, nella zona retrostante dell’Ariston, dal Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e dal Presidente della Regione, Giovanni Toti. il Presidente è insieme alla figlia Laura.

E non è sfuggito, ovviamente, all’obiettivo di Tonino Bonomo che ha fotografato il momento dell’incontro, pochi minuti prima dell’ingresso in teatro, dove sta per iniziare la prima serata del Festival della Canzone.

Il colloquio con il Sindaco è stato veloce ma molto cordiale, come ci ha detto lo stesso primo cittadino. “Sono davvero felice di essere qui – ha detto il Presidente Mattarella – per una manifestazione bellissima che merita tutto l’interesse che suscita nella nostra nazione e anche oltre”. Il Presidente è arrivato da Roma, a bordo di un Falcon 900 atterrato all'aeroporto di Villanova D'Albenga da dove è partito in macchina. Il rientro dell'aereo è atteso in serata verso Ciampino.

Come evidenziato anche oggi dal direttore Artistico, Amadeus, un momento storico per la manifestazione e per la città dei fiori, avere come ospite seppur fugace, il Presidente della Repubblica che ha accolto l’invito del presentatore. Che il Festival cominci!