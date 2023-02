Camporosso in lutto per la morte di Carlo Parisi, ex comandante della polizia locale (Foto)

Camporosso è in lutto per la scomparsa di Carlo Parisi, morto sabato scorso all’età di 86 anni. Per tanti anni è stato il comandante della polizia locale di Camporosso.

Carlo Parisi è nato a Valderice, in provincia di Trapani, il 30 maggio 1936. A 18 anni ha iniziato la sua carriera arruolandosi come volontario nell’Arma dei Carabinieri dove ha svolto molti incarichi. Ha prestato servizio presso il Reparto Corazzieri di Roma per poi specializzarsi nel Reparto di Pronto Intervento dei Paracadutisti. Fu, in seguito, trasferito alla stazione dei carabinieri di Bordighera. Nel 1967 si sposò e si trasferì a Camporosso dove, nello stesso anno, vinse il concorso che gli permise di entrare nella polizia locale del paese.

“Nel 1985 ha assunto la guida della polizia locale e ha esercitato la funzione di comandante fino al 1995, anno del suo pensionamento. Durante il servizio ha svolto con dedizione il suo ruolo trasmettendo ai colleghi i grandi valori ricevuti durante le sue molte esperienze professionali vissute in tutta Italia. Si è distinto per la tutela dei diritti e la grande generosità, nonché lo spirito di gruppo e protezione dei suoi agenti, valori, questi, che ha seminato e curato nel suo comando e che oggi vengono ricordati e portati avanti come da lui insegnato. Ha mantenuto nel suo cuore l’esperienza nell’Arma dei Carabinieri e così si iscrisse, per diversi anni, all’Associazione Carabinieri in congedo. Lascia, oggi, un grande e affettuoso ricordo a tutti i colleghi che lo hanno affiancato durante l’attività lavorativa come comandante della polizia locale di Camporosso, che lo ricordano con stima e affetto. Alla famiglia un saluto particolarmente sentito da parte di tutto il comando di polizia locale di Camporosso, specialmente dai colleghi M. Quinto, G. Sismondini, S. Cozzucoli e P. Canton. Buon viaggio comandante" - dice il corpo della polizia locale di Camporosso ricordando lo stimato ex comandante Carlo Parisi il cui funerale verrà celebrato oggi pomeriggio.