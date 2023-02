La Sanremese in campo con una maglia per il Festival di Sanremo, "Saranno messe all'asta per beneficenza"

Anche quest’anno la Sanremese lancia l’iniziativa della maglia celebrativa dedicata al Festival di Sanremo. L’amministratore delegato Andrea Bortolazzi e il direttore sportivo Marcello Panuccio questa mattina hanno svelato la maglia ispirata alla 73ª edizione della kermesse che i biancoazzurri indosseranno domenica al Comunale di Sanremo contro il Pinerolo.



"Dopo la partita tutte le maglie verranno lavate, autografate dai giocatori e messe all’asta on line su Ebay. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Sono 5 le aziende partner che ci supportano in questa importante iniziativa: Artespazio, Eusebio Sald, Grandi Auto, Airone e Reys Polska" - ricordano dalla Sanremese.