Ospedaletti: spostamento della biblioteca, l'opposizione chiede che venga allestita all'interno de 'La Piccola'

Il gruppo consiliare di opposizione ‘Ospedaletti per Tutti’ ha chiesto all’Amministrazione comunale di rivedere il progetto per lo spostamento della biblioteca di via Matteotti (ex Ospedaletti Emergenza).

Secondo il gruppo di minoranza, infatti, esistono soluzioni migliori a quella di relegare una prestigiosa e funzionale biblioteca in locali sottostrada, poco illuminati naturalmente e soprattutto che andrebbero condivisi con altre attività (associazioni sportive, probabile centro di soccorso e altro): “La Biblioteca deve essere un luogo dove lettura – dicono i Consiglieri - incontri di giovani studenti o semplici appassionati, senza disturbi o intrusioni estranee. E’ inimmaginabile pensare a ragazzi che studino o persone che leggono mentre nei locali vicini vengono fatte riunioni o magari vengono effettuate altre attività legate ad interventi di soccorso”.

Il gruppo suggerisce di prendere in considerazione l’idea di riprogettare internamente lo spazio della ‘Piccola’, facendola diventare un vero centro di aggregazione culturale finalizzato a biblioteca e sala polivalente per proiezioni, concerti, incontri letterari e altro: “I volumi consentono una soppalcatura e quindi un concreto aumento di superficie fruibile. Certo, l’intervento dovrà essere sostenuto economicamente, ma riteniamo che i soldi pubblici spesi a tale scopo siano sicuramente ben utilizzati. Oltre ad investire sui giovani si arricchirebbe il nostro patrimonio con una invidiabile e bellissima struttura in pieno sole e nuovamente affiancata sul mare”.