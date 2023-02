Sanremo, a "Oltre il festival" è già spettacolo: inaugurata a Villa Nobel la settimana di intrattenimento per pubblico e operatori (Foto)

A "Oltre il festival", l’innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con RadioMediaset, partner esclusivo, è già spettacolo. Alla presenza del sindaco di Sanremo Alberto Banchieri, di esponenti di spicco di comune e regione, di operatori dello showbiz e dei marchi sponsor della manifestazione, nella serata-evento inaugurale ospitata ieri nel ristorante Cristal Gourmet all’interno della splendida serra di 400, ha preso il via la settimana di "Oltre il festival" - media hub e spazio d’incontro, lavoro ed entertainment sede di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno per offrire un ricco palinsesto di eventi con i personaggi più amati del fenomeno Sanremo in un contesto elegante contrassegnato dalla più calda e attenta ospitalità.

Attorno ai talent del mondo radio Mediaset, protagonisti di una trascinante agenda di incontri con gli artisti in gara e celebrities, "Oltre il festival" offre un coinvolgente programma di incontri, frutto della migliore integrazione fra i marchi partner e l’intera organizzazione di Villa Nobel e Mediaset.

Meet&BIC, gli incontri…che lasciano il segno! Grazie alla partecipazione di BIC, ogni giorno i talent delle radio, fra i quali Diletta Leotta e ClioMakeUp, insieme ai loro ospiti protagonisti del Festival incontreranno il pubblico di Sanremo, nel giardino di Villa Nobel, dando vita a momenti di grande emozione, da immortalare e firmare, con la nuova BIC® Cristal® Re’New™, in limited edition realizzata in esclusiva per "Oltre il festival". La nuova penna a sfera mantiene il design iconico e le performance di scrittura affidabile della BIC® Cristal® Original, la più venduta in Italia, che si arricchisce di modernità ed eleganza grazie al fusto in alluminio opaco e il cappuccio in plastica riciclata color argento. Inoltre, per essere ancor più al passo coi tempi, è ricaricabile grazie ad una levetta che permette il veloce cambio della cartuccia.

La Beauty Lounge di "Oltre il festival", lo spazio esclusivo per ospiti e vip, ospita quest’anno tre brand star del settore: Ethos Profumerie, make-up ufficiale di "Oltre il festival". All’interno di Villa Nobel, Ethos Profumerie, insieme a Sensai, mette a disposizione una cabina luxury per offrire un trattamento viso vip esclusivo ad artisti, talent e invitati in villa, oltre a 2 postazioni make-up dedicate. Anche Cotril – Luxury Hairstyle è presente a "Oltre il festival". Sempre per gli ospiti e i talent di Villa Nobel Cotril, Luxury brand dell’hairstyling professionale, mette a disposizione un team di esperti hair designer per realizzare look ad hoc per ogni momento, dalle interviste, ai red carpet, agli eventi e conferenze stampa.

Ebrand, azienda italiana leader nell’estetica professionale delle unghie, insieme alla sua ambassador Michela May, conosciuta come "La coach delle unghie” si occuperà di cura e trattamento mani degli ospiti di "Oltre il festival". a Villa Nobel. Michela e il suo staff utilizzeranno gel da ricostruzione firmati "La coach delle unghie" realizzati in esclusiva da Ebrand, in abbinamento ai gel polish "Ebrand Evo Nails" e ai cosmetici di "Spa Manicure Evo Nails”.

Intrattenimento live con i brand partner "Oltre il festival" è firmato da: Lindt Italia, leader nella produzione di cioccolato premium, offre a tutti gli ospiti di "Oltre il festival" le iconiche praline Lindor nella speciale in edizione San Valentino a forma di cuore, momenti da immortalare anche nel romanticissimo photobooth situato nel giardino di Villa Nobel. Per i più appassionati, due Maîtres Chocolatiers, in una serata su invito, creeranno live le praline Lindor. ING, sulla scia del suo famoso jingle #SenzaFareUnTasso, diventato ormai un simpatico tormentone nato dallo spot dal mood caraibico di Conto Arancio, offre agli ospiti di Villa Nobel un’esperienza indimenticabile in salsa cubana con la possibilità di condividere foto e video sui social con l’hashtag #SenzaFareUnTasso. E per i più fortunati, ci sarà un gadget esclusivo “a tutta musica” firmato da ING e Radio 105.

Gruppo Beretta è presente a Villa Nobel per deliziare gli ospiti con le proprie bontà Fratelli Beretta, Prosciutto di Carpegna e Viva la Mamma, firmando aperitivi di gran gusto immortalati da reportage di un cast di influencer selezionati,

Smartflowe, un fiore nella città dei fiori. Nel parco di Villa Nobel ad accogliere il pubblico, vi sarà un’istallazione con petali fotovoltaici, esempio concreto di sostenibilità e innovazione. Ispirato alla natura, insegue il sole per tutto il giorno, producendo energia pulita che oscilla tra i 4.500 e 6.000 kWora, sufficiente per alimentare i consumi annuali energetici di una famiglia media italiana composta da 4 persone.

Sitia, brand specializzato nella produzione di arredi per il contract, con focus sugli imbottiti di qualità Made in Italy, ha arredato gli spazi interni di Villa Nobel e della Serra con sedie, divani e poltrone, esaltando la bellezza e l’unicità della location con ambienti accoglienti, comodi, studiati in ogni minimo dettaglio, grazie ad un’esperienza di oltre 50 anni nella produzione di sedute.

"Oltre il festival" gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo. E' un progetto ideato e prodotto dal Consorzio IDEE ITINERANTI, un team di professionisti che opera da anni nel settore dell’organizzazione eventi. E' un aggregatore di contenuti legati al Festival, alla musica, alla sostenibilità, alla bellezza e al gusto e un luogo pensato per incontrare, sperimentare, scoprire e approfondire. "Oltre il festival" coinvolge brand, aziende, startup, istituzioni, artigiani e artisti che si riconoscono nell’attenzione alla persona, all’ospitalità, alla cura del dettaglio, rispetto per l’ambiente, caratterizzati da un sincero e spiccato impegno verso azioni sostenibili. Per "Oltre il festival" è fondamentale creare valore per i partner attraverso la condivisione di queste tematiche, proponendo a tutti gli ospiti contenuti rilevanti, unici e originali. "Oltre il festival" è una straordinaria occasione di visibilità per comunicare, per sviluppare relazioni, per generare informazioni e condividerle.