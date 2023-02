Festival di Sanremo: Gianni Morandi canta 'C'era un ragazzo' insieme ai fan (foto e video)

È Gianni Morandi mania a Sanremo. Il cantante di Monghidoro e co-conduttore del Festival non si è risparmiato con i fan che l'aspettavano.

Così in una pausa prima delle prove, passando dall'Hotel Globo al Teatro Ariston, Morandi ha firmato autografi, dischi, fatto selfie e poi un regalo per tutti i suoi ammiratori: si è messo a cantare la sua 'C'era un ragazzo'. La risposta è stata immediata e tutti hanno subito cantato insieme a lui. Un momento carico di emozione per tutti.