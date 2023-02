Lions club Bordighera Otto Luoghi, Protezione civile e alpini di Vallecrosia insieme per raccolta alimentare al Conad

Riuscita la raccolta alimentare, organizzata dal Lions club Bordighera Otto Luoghi al supermercato Conad di Vallecrosia, destinata a soddisfare le esigenze del territorio. All’iniziativa hanno collaborato anche la Protezione civile e il gruppo alpini di Vallecrosia.

Gli alimenti a lunga conservazione e i prodotti per l'infanzia raccolti, grazie alla generosità dei cittadini, verranno consegnati alle parrocchie e ai servizi sociali della città, che aiutano costantemente chi ha necessità impellenti.

Un’iniziativa solidale effettuata in contemporanea da cinque club Lions della nostra provincia (Sanremo Host, Sanremo Matutia, Bordighera Host, Bordighera 8 Luoghi, Ventimiglia), coordinati dalla responsabile del service Maria Grazia Tacchi e dal presidente di Zona Giorgio Marenco. E' stata perciò un'occasione per mettere in pratica i motti ‘We Serve’ e ‘Insieme Possiamo’.