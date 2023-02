Da martedì prossimo, e per una settimana, appuntamento con la 23esima giornata del Banco Farmaceutico

Anche quest’anno si svolgerà, nelle farmacie in tutta Italia, la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. I clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno e i medicinali raccolti saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico.

Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio. Ogni ente è collegato a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista in base alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

Dal dicembre 2000 fino ad oggi la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 6.805.401 confezioni di farmaci, per un controvalore commerciale di circa 20 milioni di euro.

Anche la nostra provincia aderisce a questa grande gara di solidarietà; i farmaci raccolti nelle farmacie che partecipano all’iniziativa (trovate l’elenco qui) andranno a sostegno delle persone assistite dai seguenti enti: Goccia cooperativa sociale Onlus Imperia, Società San Vincenzo de Paoli Imperia, Centro aiuto alla vita di Sanremo -Taggia, Centro Ascolto Caritas Sanremo, Medici Cattolici Sanremo, Caritas Intemelia Onlus Ventimiglia.

La presenza dei volontari è indispensabile per la riuscita del gesto. Si ringraziano a questo proposito tutti i volontari aderenti a associazioni, movimenti, gruppi o che a titolo personale sabato 11 febbraio doneranno un po’ del loro tempo, tra cui si ricordano: gli Alpini, i volontari del Centro aiuto alla vita, dei Medici Cattolici, della Croce Verde, di Comunione e Liberazione, dell’ACR San Siro, del Masci Sanremo – Ventimiglia e dei Cavalieri di Malta.

«La crisi internazionale ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali a cui si rivolgono quando hanno bisogno d’aiuto, ma anche su tante famiglie non povere - ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus - Donare un farmaco per chi non può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza; una speranza di cui la nostra società, scossa prima dal Covid e ora dalla guerra alle porte dell’Europa, sente forte il bisogno, e che riecheggerà forte, sabato 11 febbraio (il giorno più importante della settimana di Raccolta), anche in occasione della Giornata Mondiale del Malato».

Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia dal 7 al 13 febbraio per donare un farmaco. Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi.