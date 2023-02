Ventimiglia, Toti: "Serve sindaco con maggioranza stabile che lavori molto per la città" (Video)

“Ventimiglia è una città che ha bisogno di rimettersi in carreggiata. Andremo a votare in primavera e abbiamo bisogno di ridargli un sindaco e quindi di fare tornare la città nelle mani dei cittadini. Il futuro di Ventimiglia lo prevedo, infatti, nelle mani dei ventimigliesi che sceglieranno con il loro voto da chi essere governati. Spero in un sindaco con una buona amministrazione e una maggioranza stabile" - ha dichiarato ieri sera a Ventimiglia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando del futuro politico della città di confine.

Il governatore ligure, che ha preso parte all’assemblea dedicata alla tassazione agevolata del 5% Irpef per i pensionati frontalieri di Monaco, ha colto l’occasione per sottolineare che, "seppure il commissario sia una piacevolissima persona e viene dal paese dove ho fatto il Liceo, è l'ora che si torni a decidere il destino di questa città con il voto dei ventimigliesi. Regione c'è stata sempre e l'ha fatta con tutte le amministrazioni, anche quando qua non governavano i partiti che mi sono alleati. L'abbiamo fatto con la passata amministrazione, abbiamo finanziato tutto quello che potevamo per migliorare questa città. Risultati importanti. Ora bisogna andare oltre perché Ventimiglia ha tutte le carte in regola per far sì che nei prossimi anni possa crescere e tanto. C'è un percorso che non è facile ma basta serrare i ranghi. Ogni tanto portare a casa qualcosa che ci fa piacere è anche un balsamo al di là del valore economico e alle proprie soddisfazioni".

“Abbiamo molte cose da fare qua: la sdemanializzazione del parco Roja; proseguire nel recupero della rigenerazione urbana del centro storico della società; continuare quello che la giunta precedente aveva avviato in termini di viabilità. Abbiamo davvero tantissime cose da fare" - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - “Ventimiglia è una città che può crescere moltissimo e serve un interlocutore al più presto. Mi auguro che i cittadini con i voti della prossima primavera ovviamente daranno fiducia ad un concittadino che se la meriti e che lavori molto per questa città”.