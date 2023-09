Arrivano le piogge autunnali, i torrenti sono pronti? Per il momento sono una distesa di piante (foto)

È un tema ricorrente e, tutti gli anni, la situazione è sempre la stessa. Arriva l’autunno e, con lui, le piogge abbondanti. Precipitazioni che, per gli evidenti cambiamenti climatici, negli ultimi anni si sono fatte sempre più intense e violente portando ad allagamenti anche in situazioni potenzialmente di piena sicurezza.

Per questo motivo la pulizia dei torrenti in una terra delicata come la Liguria assume un ruolo cruciale. Le piante che crescono rigogliose in primavera e in estate negli alvei possono rappresentare un grande pericolo in caso di piena andando a ostruire il corso dell’acqua oltre a formare veri e propri ‘tappi’ in corrispondenza dei ponti.

La domanda, quindi, è d’obbligo: in quali condizioni sono i torrenti di zona? A pochi giorni dall’arrivo dell’autunno la forza della pioggia si è già fatta sentire. A Ponente siamo pronti per gestire eventuali fenomeni di piena?

Un breve e mirato giro fotografico dei corsi d’acqua ci è stato sufficiente per capire che, al momento, non è così. I corsi d’acqua sono ancora pieni di ricca vegetazione.

Il Comune di Sanremo ha iniziato a pianificare gli interventi per la pulizia di tutti i torrenti sul territorio comunale con un investimento di 40 mila euro. I lavori sono stati affidati in questi giorni, inizieranno a breve e interesseranno le foci e i tratti tombinati.

Il Comune di Taggia, invece, ha stanziato circa 60mila euro complessivi per la pulizia del torrente Argentina. L'amministrazione comunale durante l'ultimo consiglio comunale ha stanziato ulteriori 35mila euro che si vanno ad aggiungere ai 15mila già messi a bilancio e 12mila euro circa di contributo regionale. I lavori partiranno a cavallo tra settembre e ottobre.