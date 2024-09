Riunione operativa sulla mensa della scuola San Pietro. Il vicesindaco Fellegara: “I lavori stanno procedendo”

Proseguono i lavori alla mensa della scuola San Pietro, come hanno potuto appurare il vicesindaco Fulvio Fellegara e la consigliera comunale Giovanna Negro durante una riunione operativa avvenuta nei giorni scorsi con gli uffici competenti.

“Dalle verifiche effettuate– spiega il vicesindaco Fellegara - è emerso che i lavori stanno proseguendo, seppur con un lieve ritardo dovuto alle precipitazioni avvenute nelle scorse settimane che hanno impregnato il terreno e impedito di intervenire per alcuni giorni. Il terreno in corrispondenza della zona dove sta sorgendo la mensa è ricco naturalmente di acqua la cui sorgente non è nota e per questo motivo, prima di concludere i lavori, sarà necessario realizzare un completo drenaggio dello stesso, al fine di porlo in condizioni più asciutte”.

Il vicesindaco Fellegara e la consigliera Negro hanno anche potuto verificare che la progettazione del complesso prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici e il conseguimento della classificazione energetica A, che permetterà di garantire alti standard di sostenibilità e risparmio energetico.

La conclusione dei lavori è prevista per fine gennaio 2025.