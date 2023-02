Torna il Festival della Canzone Cristiana Sanremo: ecco i nomi degli ospiti, c'è anche Aleandro Baldi

Sono stati ultimati i preparativi per l’avvio della seconda Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023. Il festival musicale si terrà dalle 15 alle 19.30, dal 9 all'11 febbraio 2023, nello storico Teatro del palazzo dell’Antico Ospedale della Carità di Sanremo, in via Corradi e sarà trasmesso in diretta mondiale su Cristian Music TV Channel , sul sito, e in diretta radiofonica su Radio Mater.



Il festival organizzato dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, dopo il successo mediatico nazionale del 2022, per la sua seconda edizione ha ottenuto i patrocini di Regione Liguria, Provincia di Imperia e S.I.A.E. La manifestazione si prefigge l’intento di diffondere e far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.



"Sant’Agostino scriveva che chi canta prega due volte e, convinti che il canto sia una preghiera di elevato vigore, ci prefiggiamo come obiettivo primario di innalzare una preghiera universale mediante il nostro Festival" - ha affermato Fabrizio Venturi e ha aggiunto - L'attuale edizione sarà all’insegna dell’Amore, unico sentimento che può salvare l’essere umano dall’oblio in cui è caduto".



"Infatti, daremo ampio spazio ai temi che abbiamo configurato con gli slogan 'basta con la violenza contro le donne e la violenza in ogni sua forma', 'basta con le guerre sanguinarie, che distruggono il diritto sacrosanto dei bambini di godere un futuro di pace e di serenità' , 'basta con tutto ciò che rinnega gli insegnamenti del Vangelo': sono temi che veicolano anche un messaggio che intende essere penetrante, un grido di speranza e una preghiera fervida" - sottolinea Venturi.



"Sul palco, a condurre il Festival, insieme al suo Direttore Artistico, ci sarà l’attrice protagonista di "Centovetrine", Daniela Fazzolari e il Dj di Radio 105 Mitch. Presidente onorario di giuria sarà monsignor Giovanni D'Ercole che ha ricoperto il ruolo di vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Ha lavorato nella Segreteria di Stato della Santa Sede ed è stato Capo Ufficio della Prima Sezione degli Affari Generali della Segreteria di Stato. Per Rai Due ha condotto le trasmissioni "Prossimo Tuo", "Millennium" e "Terzo Millennio". È autore e conduttore televisivo della rubrica religiosa "Sulla Via di Damasco" su Rai Tre. È Direttore Responsabile del "Don Orione Oggi" e della rivista "Crescere" ed è Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" - ricorda il direttore artistico del festival.



È stata ufficializzata, negli ultimi giorni, la realizzazione del Festival della Canzone Cristiana in Ucraina, per il giorno 8 maggio 2023, a Leopoli, la cui denominazione è "Hope Cristian Music Festival Leopoli 2023", organizzato da Fabrizio Venturi, coadiuvato dal giornalista Biagio Maimone e dall'Associazione Galleria San Sabila di Francesco Colucci, con la Fondazione Hope Ukraine, citata nella denominazione della stessa manifestazione. 'Da Sanremo a Leopoli con la forza delle fede': è questo lo slogan della missione musicale cristiana di Fabrizio Venturi.



"Per la seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 ho deciso di avere molti ospiti e super ospiti della Christian music internazionale, tra cui Noel Robinson, Aleandro Baldi, il Mago Heldin, Jnr Robinson, Mariana Altamira, Luigi Corrias, Abba the best, Don Pasqualino Di Dio, Arianna Fracasso, Simone Ferro, Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia e la Senatrice Cinzia Leone" - ha rimarcato Venturi.



I 22 concorrenti che si contenderanno i pregiati trofei creati dal Maestro orafo Michele Affidato, lo stesso orafo che ha creato il trofeo che Amadeus consegnerà al vincitore della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sarà, inoltre, assegnato, quale premio speciale, il Premio Papaboys Sanremo Cristian Music Festival 2023.