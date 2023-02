Festival di Sanremo: sopralluogo del Sindaco Biancheri e del Comandante Frattarola nel centro città (Foto)

Anche se ci sarà ancora tempo, nel prossimo fine settimana, per fare una serie di controlli e verifiche in tutto il centro della città per essere pronti al 100% per la settimana del Festival, il Sindaco Alberto Biancheri ha fatto oggi un sopralluogo in tutte le location della città, insieme al Comandante della Polizia Municipale, Claudio Frattarola.

Occhio di riguardo, ovviamente, alla sicurezza per garantire a residenti, turisti ed addetti ai lavori la massima attenzione in quelli che saranno i luoghi più caldi della kermesse. Il primo cittadino ha fatto visita al Teatro Ariston, verificando anche la situazione del ‘Green Carpet’, ma anche in piazza Borea D’Olmo dove stanno terminando gli allestimenti e, ovviamente in piazza Colombo, dove il ‘Suzuky stage’ è praticamente pronto ad ospitare i protagonisti musicali e non solo della prossima settimana.

“Ho voluto fare un controllo personale – ha detto Alberto Biancheri – insieme al nostro Comandante che sta supervisionando la situazione in città. Mi sembra che tutto stia procedendo nel migliore dei modi, per una edizione del Festival che ci auguriamo possa entrare ancor più nella storia del 2020, quando la nostra città si era proposta stupendamente al pubblico, ai turisti e al mondo della musica. Ci sarà qualche disagio, anzi molti ci sono ancora adesso, ma penso che insieme si possano superare, soprattutto pensando al grande indotto economico che una manifestazione come il Festival garantisce a Sanremo e a tutto il Ponente”.

Il Sindaco, come l’Assessore al Turismo Faraldi e tutta la Giunta, sarà ovviamente presente in tutta la settimana del Festival nelle occasioni più importanti che si svolgeranno in città, dove sarà concentrata l’attenzione di tutto il paese, per quella che è la manifestazione più importante dell’anno.