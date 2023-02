La torta Charlotte di Letizia Rebella porta l'Alberghiero di Taggia sul podio del Grand Cordon d'Or di Monaco

Gli inviti vengono diramati in tutte le scuole alberghiere del mondo e quest'anno per il ritorno della competizione, si sono sfidati due ragazzi e due ragazze. Oltre alla rappresentante dell'Alberghiero di Taggia gli altri giovani aspiranti chef provenivano dalle Mauritius, da Monaco e dal Messico. La sfida consisteva nel realizzare un carré d'agnello accompagnato da alcune salse e una torta charlotte alle mele. Un menù unico per saggiare la conoscenza dei giovani e valutare il rispetto verso la ricetta tradizionale.