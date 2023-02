Sanremo: ecco la città 'verde', sta per terminare l'allestimento del 'Green Carpet'. Due ulivi di fronte all'Ariston (Foto)

Il centro di Sanremo da oggi sarà ancora più verde. Il lavoro degli operai di ‘Sanremo Piante’ viaggia spedito e, se non ci saranno intoppi, già nel pomeriggio sarà terminato, regalando un colpo d’occhio davvero spettacolare.

Il ‘Green carpet’, progetto di Rai Pubblicità in collaborazione con il Comune di Sanremo, dopo l’avvio della partnership dello scorso anno, anche per il 2023 vede come sostenitore principale l’azienda Plenitude. Il manto erboso naturale viene sistemato lungo tutta la passerella, una volta denominata ‘Red Carpet’, ovviamente per il colore del tappeto e per il riferimento agli storici passaggi nel mondo dei festival del cinema.

Curato da Domenico Scognamiglio e con la fornitura di Stihl, il manto erboso all’interno della passerella sarà arricchito da una vasta varietà di piante mediterranee autoctone ed esemplari di alberi a foglia che ben si adattano al territorio ligure. Di fronte all’Ariston spiccano due ulivi, piante emblematiche per il territorio sanremese e ligure in genere.

Sul carpet verranno inoltre installati pannelli fotovoltaici, la cui energia accumulata di giorno contribuirà in parte ad alimentare di sera le luci delle transenne, insieme a pale eoliche e colonnine di ricarica elettrica a rappresentare l'impegno di Plenitude nella transizione energetica. Il ‘Green carpet’ sarà la passerella che accompagnerà, lunedì sera dalle 20 circa, gli artisti e gli ospiti del Festival di Sanremo, verso piazza Colombo e il Suzuky Stage.

Inoltre, Plenitude porterà nei giardini antistanti il Forte Santa Tecla la sua installazione "Feeling the Energy", realizzata in occasione del FuoriSalone 2022 dallo studio internazionale di design e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati con la collaborazione di Italo Rota.