Sanremo, parco abbandonato in via Padre Semeria: la segnalazione (Foto)

Una lettrice ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado presente in un parco, situato in via Padre Semeria a Sanremo, che risulta ormai totalmente abbandonato.

"Parco abbandonato in via Padre Semeria all'altezza di via Flesia. Se recuperato potrebbe essere un magnifico spazio verde per bambini, anziani e animali. C'è anche un campo da bocce lasciato all'incuria" - segnala una lettrice Lucia Pappalardo.

"Ultimamente visto il degrado in cui versa la struttura, il parco viene usato come discarica. E' molto bello vedere la città agghindata per il Festival, ma sarebbe doveroso anche occuparsi del recupero di queste aree verdi, che potrebbero diventare zone di aggregazione sociale" - sottolinea.